Le Borussia Dortmund a bouclé l’arrivée de Ramy Bensebaïni

Le mercato hivernal a fermé ses portes il y a seulement quelques semaines de cela et pourtant plusieurs joueurs, qui seront agents libres en juin à l’issue de leur contrat, sont encore à la recherche d’un club pour la saison prochaine. C’est notamment le cas de Ramy Bensebaïni. Le Borussia Mönchengladbach se préparait à une vague de départs particulièrement importante et cela devrait donc être bel et bien le cas. Le club allemand n’arrivera pas à conserver plusieurs joueurs, à l’image du départ de Yann Sommer au Bayern. L’international algérien, mais également Marcus Thuram, sont notamment en instance de départ, comme l’a révélé dernièrement le directeur sportif de Gladbach pour le Français.

Mais revenons-en à Ramy Bensebaïni. Tout comme l’attaquant tricolore, une prolongation avec le Borussia n’est plus à l’ordre du jour même si elle a été longtemps espérée par les dirigeants allemands. Arrivé en 2019 en provenance de Rennes, le latéral gauche s’est totalement épanoui en Allemagne au point d’intéresser les plus grosses écuries européennes. En fin de contrat avec les Poulains, l’international algérien a donc décidé, lui aussi, de voguer vers de nouveaux horizons. Très convoité par de nombreux clubs à travers toute l’Europe que ce soit en Italie, en France ou bien encore en Allemagne, le joueur de 27 ans avait l’embarras du choix, comme nous vous le révélions dans nos colonnes.

Une histoire de Borussia

A 27 ans, le joueur au profil défensif va connaître une nouvelle équipe dans sa riche carrière et pas des moindres. Si l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid avaient coché son nom avec insistance depuis quelque temps maintenant, le latéral gauche va finalement rester en Allemagne. Selon nos informations, c’est un autre Borussia qui est en pôle dans ce dossier. Et il s’agit bien évidemment des pensionnaires du Signal Iduna Park et de son fameux mur jaune. Alors que la concurrence était particulièrement rude et intense pour s’attacher les services de l’international algérien, Dortmund a même bouclé l’arrivée du latéral gauche dans la Ruhr à l’issue de son contrat, d’après nos dernières indiscrétions.

Le Borussia Mönchengladbach perd en tout cas gros avec le départ gratuit de Ramy Bensebaïni. D’autant plus que l’ancien Rennais rejoint un concurrent direct en Bundesliga. De son côté, Dortmund réalise un très joli coup en attirant dans ses filets un joueur habitué au championnat allemand sans dépenser le moindre euro. Lors de cette nouvelle aventure avec une équipe de plus grande envergure, le plus grand club de sa riche carrière pour l’instant, l’international algérien aura l’occasion de relever un nouveau défi en participant notamment à la Ligue des Champions la saison prochaine en cas de qualification même si cela semble bien parti pour les coéquipiers de Jude Bellingham, eux qui sont actuellement dauphins du Bayern.