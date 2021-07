Euro : Antoine Griezmann ne digère pas l'élimination des Bleus

La suite après cette publicité

L'équipe de France n'existe plus dans cet Euro. Elle s'est fait sortir dès les 8es de finale face à la Suisse après un match à suspense et à rebondissements (3-3, 5-4 aux t.a.b.). Une élimination qui a révélé au grand jour les tensions au sein des Bleus entre certains joueurs et le staff. Même les différentes familles s'y sont mises. 4 jours après ce fiasco, Antoine Griezmann a toujours du mal à avaler la déception. Le numéro 7 tricolore, buteur face à la Hongrie lors du second match de poule, s'est exprimé pour la première fois sur Instagram.

«Difficile de passer à autre chose après cette défaite ! Sortir vainqueur de cette compétition était un rêve, un objectif pour nous. Nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus fort. Je tiens à vous remercier… vous les Français présents dans les stades, devant vos écrans en famille ou entre ami(e)s. Et un grand merci à tous nos supporters qui portaient fièrement nos couleurs les jours de match...», a lâché le joueur sur le réseau social, visiblement encore touché.