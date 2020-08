Le FC Barcelone veut s'éviter un nouveau cas Neymar !

Ce lundi, en Espagne, on fête les trois années de la « trahison » de Neymar. En effet, le 3 août 2017, après paiement de sa clause libératoire (222 millions d'euros), le Brésilien quittait le FC Barcelone pour s'engager avec le Paris Saint-Germain. Un épisode très mal vécu du côté de la Catalogne et de l'Espagne en général. Chez les pensionnaires du Camp Nou, on veut à tout prix éviter que cela se reproduise.

Mais avec quel joueur ? Cette saison, un petit jeune, Ansu Fati, a fait ses grands débuts avec Messi et consorts. Et ce qu'on peut dire c'est qu'il est sorti du lot. Il a été l'un des seuls, avec le jeune Riqui Puig, à dynamiser un peu les offensives de son équipe en cette fin d'édition 2019-2020 en Liga. Par ailleurs, toutes compétitions confondues, Ansu Fati a inscrit quelques réalisations (8).

Une clause à 400 M€

À 17 ans, il a donc plongé dans le grand bain et le Barça a peur. Ce lundi, Mundo Deportivo fait le point sur sa situation. En fin d'année dernière, son contrat a été amélioré puisqu'il est engagé jusqu'en 2022 avec une clause libératoire de 170 millions d'euros. Mais pour Josep Maria Bartomeu, la peur est grandissante et la volonté d'améliorer une nouvelle fois son contrat est bien présente.

Les discussions avec son entourage ont déjà débuté et il devrait obtenir un contrat comme n'importe quel joueur de l'équipe première même si son salaire serait encore très éloigné - logiquement - des cadres l'équipe. Sa nouvelle clause libératoire pourrait être de 400 millions d'euros. Une somme qui éloignerait donc pendant un très long moment - voire à tout jamais - d'éventuels prétendants...