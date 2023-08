Une jeune pépite allemande va rejoindre le Barça

Le FC Barcelone va tenter un pari sur l’avenir. En effet, le champion d’Espagne en titre est loin d’avoir bouclé son marché des transferts. S’ils s’apprêtent à formuler une ultime offre pour Bernardo Silva, en parallèle les Catalans continuent de prospecter à l’étranger à la recherche des talents de demain. Dans cette perspective, Sport nous informe ce samedi que le Barça est sur le point d’enrôler une jeune pépite venue tout droit d’Allemagne.

La suite après cette publicité

Il s’agit de Noah Darvich, jeune milieu offensif qui évolue outre-Rhin sous les couleurs de Fribourg. Si le joueur de 16 ans n’a toujours pas débuté en équipe première, il s’est tout de même distingué avec les équipes jeunes en inscrivant 9 buts et en délivrant 5 passes décisives en 26 rencontres au cours de l’exercice précédent. Malgré l’intérêt du Bayern Munich et d’autres cadors de Premier League, le natif de Freiburg im Breisgau va prendre la direction de la Catalogne et poursuivre sa progression avec le Barça Atlètic dirigé par Rafa Marquez. Le coût de l’opération est évalué autour de 3 M€ hors bonus.