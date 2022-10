Trophée Sócrates 2022 : l'humilité de Sadio Mané

La suite après cette publicité

Récompensé ce lundi, à Paris, par le Trophée Sócrates 2022, le premier de l'Histoire, Sadio Mané s'est présenté quelques minutes après avoir reçu son prix en conférence de presse au Théâtre du Châtelet. L'international sénégalais du Bayern, qui s'est donc distingué par ses projets sociétaux et ses actions caritatives, a précisé ne pas oublier d'où il venait.

« Je suis très heureux de le remporter. Comme j'ai dit, c'est un prix spécial pour moi. Ça me motive pour donner le meilleur de moi-même en dehors du terrain. Ça a été un rêve de gamin de faire le maximum pour ces gens autour de moi, voire plus loin. Je sais d'où je viens, je connais la réalité. J'essaye de faire ce que je peux, du mieux possible. » Un modèle du genre.