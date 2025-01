Rennes : Jorge Sampaoli juge le match de Brice Samba

Le Roazhon Park a été le théâtre du choc de cette 17e journée de Ligue 1 avant même son épilogue demain. L’antre rennais accueillait en effet le match opposant le Stade Rennais à l’Olympique de Marseille. Une rencontre à la saveur particulière pour deux hommes côté breton : Steve Mandanda et Brice Samba. Les deux gardiens se sont retrouvés en Bretagne après avoir partagé une aventure commune à Marseille. Et pour Mandanda, l’arrivée hivernale de l’ancien Lensois ne lui a sans doute pas donné le sourire. Les deux hommes se sont quittés brouillés après leur passé phocéen commun. La faute à un Samba aux dents longues et n’hésitant pas à clamer à qui voulait l’entendre qu’il souhaitait prendre la place de son aîné. A Rennes, leurs retrouvailles s’annonçaient houleuses et pour Mandanda, c’est peut-être le début des ennuis. Après avoir retrouvé un Jorge Sampaoli qui l’avait poussé vers la sortie à l’OM, le champion du monde 2018 doit donc se coltiner un concurrent venu pour être numéro 1. Juste avant le choc face à l’OM, Sampaoli entretenait pourtant le suspense sur l’identité du portier titulaire. «On ne l’a pas encore défini (le titulaire pour affronter l’OM ce samedi). Il nous reste deux entraînements, on verra comment il (Samba) se sent et quels choix nous avons face à nous. (…) C’est un sujet très difficile (le cas Mandanda, qui se discute à l’intérieur du groupe. Je l’ai déjà dit à propos de son match contre Nice, il était dans une situation très inconfortable. Il faut amener de la stabilité pour lui permettre d’être compétitif. Je le connais très bien, et pour moi en tant qu’entraîneur, je considère que Steve a besoin de beaucoup de stabilité.»

Et comme on pouvait s’y attendre, Sampaoli a choisi de titulariser Samba. Un coup dur pour Mandanda qui n’a pas eu l’occasion de défier l’un de ses clubs de cœur pour l’une des dernières fois de sa carrière. De son côté, Samba ne pouvait pas rêver meilleure exposition médiatique pour son premier match avec le SRFC. Malheureusement pour lui, sa première en Bretagne a été contrastée. S’il a réussi à faire quelques arrêts, Samba s’est montré fébrile sur ses relances et a encaissé deux buts. Mais pas de quoi effrayer son entraîneur Jorge Sampaoli. «Il a eu quelques bonnes actions. Il s’est peu entraîné. En termes de jeu, il doit encore comprendre ce que l’on veut. Mais c’est normal, il n’est pas là depuis longtemps. Il va beaucoup nous apporter dans le futur. J’en suis certain», a-t-il confié en conférence de presse.