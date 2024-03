SPL : Al-Ittihad renversant, Al-Hilal enchaîne dans la douleur

Au lendemain de la victoire d’Al-Nassr contre Al-Ahli, trois autres rencontres comptant pour la 24e journée de Saudi Pro League étaient à suivre ce samedi soir. Au sortir d’une élimination au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions asiatique, Al-Ittihad s’est remis dans le droit chemin sur la pelouse d’Al-Fateh. Surpris d’entrée de jeu par son adversaire, le club du Peuple a inversé la tendance avant la pause grâce à des réalisations d’Hamdallah et Jota.

En tête à la pause, Al-Ittihad a pris le large grâce à Al Ghamdi avant que Al Sharfa ne relance le suspense. En vain car Hamdallah s’est offert un doublé en marge du dernier quart d’heure pour sceller la victoire des siens (4-2). Fort d’une incroyable série de 28 succès consécutifs, Al-Hilal voulait poursuivre sur son élan afin d’asseoir un peu plus sa domination dans ce championnat. Longtemps accrochés, les coéquipiers de Bounou sont parvenus à trouver la faille grâce à Al Dawsari et Michael. Entre-temps, Antolic avait réduit la marque pour les visiteurs (2-1). Enfin, Al-Raed et Al-Taawon se sont quittés bons amis (0-0).