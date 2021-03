LdC: Neymar absent face au Barça ?

«Neymar JR a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution», annonçait le Paris Saint-Germain le 11 février dernier, au lendemain de la nouvelle blessure du Brésilien en Coupe de France face à Caen. Un terrible coup de massue sur la tête de Ney puisque quelques jours plus tard, il espérait retrouver le Barça au Camp Nou en 1/8ème de finale aller de la Ligue des Champions (16 février). Sans lui, le club de la capitale a étrillé les Catalans (4-1) grâce à un excellent Kylian Mbappé. Mais Neymar, blessé, comptait bien être de la partie lors du match retour le 10 mars au Parc des Princes. Toutefois, la mission semblait compliquée.

Jeudi dernier, le numéro 10 du PSG a fait son retour à l'entraînement. Une séance individuelle lors de laquelle il a multiplié les tours de terrains. L'espoir était de mise chez certains. Mais ce lundi, Le Parisien est un peut moins optimiste. En effet, le quotidien explique que le joueur a intensifié sa séance aujourd'hui, en insistant notamment sur ses appuis. Et s'il devrait monter en puissance au fur et à mesure, Le Parisien assure qu'il n'affrontera ni Bordeaux (mercredi en L1), ni Brest (samedi en Coupe de France), soit les deux derniers matches et tests avant le retour face au Barça. Il est indiqué que Neymar devrait être a priori absent face aux Catalans, même en tant que remplaçant puisque le timing est trop serré. Aucun risque ne sera pris par Paris.