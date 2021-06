OM : c'est le jour J pour Gerson

La suite après cette publicité

Enfin. L'Olympique de Marseille sera fixé ce mardi dans le dossier Gerson (24 ans, Flamengo), assure La Provence. Et l'optimisme est clairement de mise côté olympien. Le quotidien régional cite même une partie prenante de l'opération pour valider cette thèse.

«Le dossier est très, très avancé, proche de sa conclusion. Le deal sera probablement finalisé demain (aujourd'hui) à l'occasion d'une dernière réunion», glisse cette source au journal. Une tendance qui se confirme largement au Brésil, où on indique aussi que ce mardi sera sans doute décisif dans cette affaire qui dure depuis plus de trois semaines maintenant.

Ultime phase des négociations

O Globoesporte explique qu'après une nouvelle réunion ce dimanche les positions se sont rapprochées et que l'opération est entrée dans la phase administrative, pour que tous les documents et contrats respectent les règlements en vigueur dans les deux pays. Montant estimé de l'opération : 25 M€ + 5 M€ de bonus (en fonction du nombre d'apparitions du milieu relayeur, d'une éventuelle sélection avec les A et d'une qualification de l'OM pour la Ligue des Champions) + 20 à 25% d'intéressement sur une future revente.

Le Carioca, qui s'est envolé pour la Serbie pour défendre les couleurs de la Seleção olympique, est lui tombé d'accord sur un contrat de 5 ans, avec un salaire multiplié par 5. Il devrait faire escale à Marseille après cette trêve internationale pour parapher les derniers documents et être présenté, assure le média brésilien. La fin d'un très long feuilleton et l'assurance d'un renfort de choix pour l'OM et Jorge Sampaoli.