BL : Leverkusen vient à bout de Francfort au terme d’un match intense, Leipzig et Fribourg enchaînent

Quelques heures après la victoire du Borussia Dortmund contre Sankt Pauli (2-1), la 7e journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec cinq affiches programmées à 15h30. Dans le choc du haut de tableau, le Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre, accueillait l’Eintracht Francfort, troisième au coup d’envoi. Dans une rencontre rythmée où les deux formations auront eu l’occasion de l’emporter, ce sont finalement les locaux qui empochaient les trois points. Menés après l’ouverture du score de l’inarrêtable Marmoush (0-1, 16e, sp), les hommes de Xabi Alonso renversaient la vapeur grâce à Andrich (1-1, 25e) et Boniface (2-1, 71e) et remerciaient Jonathan Tah, auteur d’un retour in-extremis sur sa ligne dans les ultimes secondes (90e). Une victoire qui permet à Leverkusen de remonter à la 4e place, juste devant son adversaire du jour.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Leverkusen 14 7 5 4 2 1 18 13 5 Francfort 13 7 4 4 1 2 15 11

Dans les autres rencontres, Gladbach a de son côté renversé Heidenheim (3-2) grâce à Itakura (22e) et un doublé de Kleindienst (62e, 75e sp). Cinquième au coup d’envoi, Fribourg, porté par des réalisations de Grifo (34e), Lienhart (37e) et Günter (45+1e), a enchaîné face à Augsbourg (3-1) et remonte au 2e rang. Sur la pelouse de Mayence, Leipzig s’est imposé en s’appuyant sur les prouesses de Simons (20e) et Orban (37e). Un succès qui fait du RBL le nouveau leader de Bundesliga en attendant le match du Bayern Munich, opposé à Stuttgart. Enfin, Hoffenheim s’est imposé contre Bochum (3-1).

Tous les résultats de 15h30

Bayer Leverkusen 2-1 Eintracht Francfort : Andrich (25e) et Boniface (71e) / Marmoush (16e, sp)

La suite après cette publicité

Borussia M’Gladbach 3-2 Heidenheim : Itakura (22e) et Kleindienst (62e, 75e sp) / Scienza (12e) et Pieringer (80e)

Fribourg 3-1 Augsbourg : Grifo (34e), Lienhart (37e) et Günter (45+1e) / Tietz (65e)

La suite après cette publicité

Hoffenheim 3-1 Bochum : Kramaric (11e), Bülter (64e) et Tabakovic (90+4e) / Gamboa (76e)

Mayence 0-2 RB Leipzig : Simons (20e) et Orban (37e)