Lukas Podolski est devenu le "roi du Kebab"

Toujours en activité en Pologne avec le Gornik Zabrze, Lukas Podolski (38 ans) arrive sur la fin de sa carrière. Celui qui a disputé 18 matches pour 3 buts et 3 offrandes fait néanmoins du bien à l’actuel septième du championnat. Outre le football, le Champion du monde 2014 et ancien attaquant du Bayern Munich et Arsenal a lancé depuis quelques années, sa chaîne de Kebab Mangal Doner. Une réussite totale puisqu’il a augmenté sa fortune nette à 207 millions d’euros selon The Sun.

Si évidemment les salaires de joueur de football accumulés durant sa carrière composent une part importante, Lukas Podolski s’en sort parfaitement en tant qu’homme d’affaires. Interrogé par le YouTuber Sacha Hellinger, il a notamment vanté la qualité de ses restaurants par rapport au géant du fast-food McDonald’s : «si vous commandez un menu chez McDonald’s, vous payez autant que dans mes magasins. Ou même plus. Cependant, la nourriture sera de la merde, elle manque de qualité.»