Allemagne : Lukas Podolski continue de régaler en Pologne

37 ans et toujours un pied gauche terrifiant. Malgré son âge avancé, la légende allemande Lukas Podolski, qui a marqué les esprits en Europe pendant plus d’une décennie avec des buts venus d’ailleurs, n’a toujours pas raccroché les crampons. Au contraire. Depuis son départ de la Turquie et d’Antalyaspor après avoir connu le Vissel Kobe avec Iniesta, l’ancien joueur d’Arsenal a décidé de retourner dans son pays d’origine, en Pologne, pour continuer à exercer sa passion et prendre du plaisir. À l’été 2021, il rejoignait le modeste club de Górnik Zabrze, pensionnaire de première division polonaise. «Je suis né à Sosnica, à trois kilomètres du stade. J’étais un garçon ordinaire de la rue. J’ai tout vu dans ma vie. J’ai joué avec l’équipe d’Allemagne et maintenant, je termine ma carrière ici. C’est super. Ici, je suis chez moi. Je ne suis pas venu pour être le meilleur buteur du championnat. Je suis ici pour me battre pour mon club, sur et en dehors des terrains», expliquait-il quelque temps après sa signature.

Justement, sur le terrain, le polyvalent milieu offensif a vite apporté à ses coéquipiers. Pour sa première saison dans son nouveau club, il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 27 matches. Des performances qui ont permis à son équipe de terminer dans le ventre mou du classement et s’éviter la relégation. Car le Górnik Zabrze, qui tire son nom de l’une des activités qui a fait la richesse de la région, l’extraction du charbon, (le mot górnik signifiant mineur en polonais), est un nouveau club dans l’élite du football polonais. Cette saison, le Champion du monde 2014 est reparti sur les mêmes bases avec déjà 7 buts et 9 passes décisives en 24 rencontres. Et ses buts valent le coup d’œil. Après avoir marqué du milieu de terrain face à Pogon Szczecin pour le compte de la 16ème journée d’Ekstraklasa, Podolski a encore une fois inscrit un but splendide ce week-end face au Wisła Płock. En marquant un doublé, il a offert trois points précieux à son équipe, qui joue le maintien cette année (relégable avant la rencontre). Dans les dernières minutes du match, il a envoyé un coup franc surpuissant dans la lucarne du gardien adverse et ainsi fait chavirer tout un stade.

Objectif, sauver le club de la descente

«Je ne sauve personne, je joue simplement au football. Rien n’est encore fait et c’est une longue saison qui nous attend. Nous avons encore quelques matches difficiles devant nous et nous devons continuer à nous battre parce qu’on n’est pas là où nous devrions être. Cela ne veut pas dire que l’on peut se reposer sur nos lauriers. On doit continuer à nous entraîner, à y aller fort comme des chiens, croire en nous et jouer plus de matchs comme celui-ci. Et ça ira», confiait-il après la rencontre. Son leadership a fait beaucoup de bien à la formation polonaise et a surtout permis de sauver la tête de son coach Bartosch Gaul, qui était tout proche d’un licenciement en cas de nouvelle défaite cette semaine. Un paradoxe quand on sait que ces derniers jours, le joueur avait relayé maladroitement une lettre des fans réclamant la tête du jeune coach allemand de 35 ans. Cela avait d’ailleurs créé la polémique et obligé le président du club à prendre la parole en conférence de presse pour apaiser les tensions, expliquant que Podolski ne maitrisait pas parfaitement la langue.

Chouchou du club, modèle pour les joueurs et décisif régulièrement, « Poldi » continue donc de se régaler sur les terrains de football. S’il s’est éloigné du haut niveau depuis quelques années, l’ex-international allemand (130 sélections) reste encore très en forme et inspire ainsi ses coéquipiers. «Je n’ai pas la recette de la longévité même en ayant joué au haut niveau pendant 18 ans. L’essentiel, c’est juste de continuer à s’amuser sur les terrains, c’est ce qui fait qu’on est heureux de se lever», expliquait-il à la télé polonaise en début de saison. Et en dehors des pelouses, Lukas Podolski s’investit aussi pour la jeunesse avec la création d’une association en Allemagne. En parallèle, l’ancien joueur de Galatasaray a aussi connu un énorme succès dans la ville de Cologne, celle de son emblématique club, après l’ouverture de son propre restaurant de kebab. Décidément, il n’a pas que de l’or dans les pieds.