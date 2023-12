Al-Ittihad : la réponse radicale de Karim Benzema aux critiques

Ces derniers jours, plus rien ne va pour Karim Benzema en Arabie saoudite. Le buteur français est très critiqué pour son niveau de jeu à Al-Ittihad et surtout pour son attitude. Ce week-end déjà, il avait été la cible des supporters après une défaite surprenante face à Al-Raed (1-3). Il faut dire qu’il était passé complètement à côté de son match. Il a récidivé ce mardi lors de la lourde défaite des siens face à Al-Nassr (2-5) en offrant un penalty à l’adversaire.

La suite après cette publicité

Forcément, les supporters ont multiplié les messages virulents à son égard sur les réseaux sociaux. Et ce mercredi matin, les internautes remarquaient que le compte Instagram de KB9 avait disparu. Le Français, très actif sur ce réseau, a en effet supprimé son compte. Selon les informations de Goal Arabia, cette décision pourrait avoir pour but de calmer les critiques et les messages sous ses publications. L’ancien du Real Madrid voudrait se faire un peu oublier avant de réactiver son compte… À suivre.