PSG : Kylian Mbappé aurait déjà passé un accord secret avec le Real Madrid !

La suite après cette publicité

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est au cœur du principal feuilleton de ce mercato estival 2022-2023. Après avoir annoncé son intention de ne pas étendre son bail au-delà de juin 2024, l’international tricolore (70 sélections, 40 buts) a crée un petit séisme dans la capitale française. Choqué et frustré par la situation, Nasser Al-Khelaïfi a ainsi fixé un ultimatum à sa star : soit il prolonge, soit il sera vendu dès cet été. Et le Bondynois devra se positionner avant le 31 juillet prochain…

Pour autant et malgré ce coup de pression - que l’intéressé ne semble pas avoir digéré - les différentes parties campent sur leur position. Une situation donnant alors un peu plus d’épaisseur à un départ prochain du champion du monde 2018. Si toutes les options (prolongation au PSG, transfert XXL cet été ou départ libre l’été prochain) restent, à ce jour, encore envisageables, le PSG craint déjà le pire. Selon les dernières informations de RMC Sport, le club parisien a d’ailleurs un mauvais pressentiment.

À lire

PSG : Kylian Mbappé plombe le mercato

Un accord secret déjà passé entre KM7 et le Real !

En effet, d’après le média, les champions de France en titre seraient convaincus que l’ancien attaquant de l’AS Monaco a d’ores et déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour son arrivée libre l’an prochain. Un deal secret que le capitaine des Bleus aurait directement passé avec le président madrilène Florentino Perez. Si les hautes sphères parisiennes espèrent encore faire changer d’avis KM7 et le convaincre de rester dans la Ville Lumière, un tel scénario serait une véritable aubaine pour les Merengues. Et pour cause…

La suite après cette publicité

Avec une potentielle arrivée libre de Kylian Mbappé à Madrid, les pensionnaires du Santiago Bernabeu n’auraient ainsi pas besoin de verser la fameuse indemnité de 200 millions d’euros exigée par le PSG cet été. Une «économie» qui faciliterait alors la tâche au dernier deuxième de Liga, qui pourrait alors proposer différentes primes (notamment à la signature) et un contrat juteux pour convaincre le Français de 24 ans de définitivement poser ses valises dans la capitale espagnole. Une chose est sûre, dans ce dossier bouillant, le PSG est plus que jamais sous pression et le Real semble bien décidé à jouer sa carte à fond.