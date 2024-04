Liga : buteur après un an d’attente, Nabil Fekir libère le Betis

Il fallait remonter au 4 février 2023 pour trouver trace d’un but de Nabil Fekir avec le Betis. A l’époque déjà, c’était face au Celta de Vigo, mais lors d’une défaite 4-3. Ce vendredi, le champion du monde 2018 y est de nouveau allé de son but, mais avec la victoire au bout (2-1). Un véritable bol d’air frais après des derniers mois de galère marqués par les blessures.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Betis 45 31 1 11 12 8 38 37 17 Celta Vigo 28 31 -13 6 10 15 33 46

Alors que son équipe menait déjà 1-0 après un but de l’ex-Barcelonais Juan Miranda (53e, 1-0), le Français, servi par Isco, a inscrit le but du break d’une belle feinte, suivie d’une frappe du pied droit (83e, 2-0). En fin de rencontre, les Célticos ont réduit l’écart grâce à Larsen (90+1e, 2-1). Au classement, le Betis grimpe à la 7e position mais reste à distance de la Real Sociedad, 6e avec 4 points d’avance et un match en moins. Le Celta de Vigo est 17e et n’a toujours pas son maintien en main.