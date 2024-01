Roberto de Zerbi est surpris de la convocation de Kaoru Mitoma pour la Coupe d’Asie

Plusieurs équipes vont être fortement impactées à travers l’Europe suite à la coupe d’Asie des nations et de la CAN qui se disputeront en janvier prochain. Et si vous avez bien lu notre papier récapitulant les clubs les plus impactées par les deux compétitions, vous saurez que Brighton figure dans le haut du panier. Même certains joueurs blessés des Seagulls ont été appelés pour jouer avec leur sélection à l’occasion des deux coupes continentales. C’est notamment le cas de Kaoru Mitoma. L’ailier virevoltant du Japon est blessé à la cheville depuis le 21 décembre.

La suite après cette publicité

Auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison en Premier League, le Japonais s’apprête à être éloigné des terrains pour une durée comprise entre 4 et 6 semaines mais cela n’a pas empêché le sélectionneur japonais de l’appeler. Une décision qui a provoqué l’incompréhension de Roberto de Zerbi, l’entraîneur de Brighton : «je suis vraiment surpris parce que mon équipe médicale m’a dit que Mitoma avait besoin de quatre ou six semaines pour sa blessure. Pour moi, c’est difficile de penser qu’il puisse jouer la Coupe d’Asie. Mais je suis fan de Mitoma, de tous mes joueurs, donc s’ils peuvent jouer pour leur équipe nationale, je suis très heureux et très fier.»