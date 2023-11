Al-Hilal va suspendre temporairement Neymar

Le 17 octobre dernier, Neymar Jr (31 ans) s’est gravement blessé lors du match opposant l’Uruguay au Brésil dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026 (défaite 2 à 0). Rapidement, le porte-parole de la Seleção avait parlé d’une "blessure inquiétante". Après des examens poussés, la CBF a annoncé la mauvaise nouvelle dans un communiqué de presse publié le 18 octobre. «L’attaquant Neymar Jr. de l’équipe nationale brésilienne et de l’équipe saoudienne d’Al-Hilal a subi des examens cliniques et d’imagerie mercredi (18), qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Mardi soir (17), Neymar s’est fait une entorse du genou lors du match de qualification de l’équipe nationale brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre l’Uruguay à Montevideo.»

Un énorme coup dur pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui avait déjà passé plusieurs mois à l’infirmerie après sa blessure face au LOSC le 19 février. Cela était aussi une très mauvaise nouvelle pour son pays, le Brésil, et son club, Al-Hilal. L’écurie saoudienne avait fait de lui la star de son projet XXL, après avoir échoué à recruter Lionel Messi (36 ans) et Kylian Mbappé (24 ans). Pour y parvenir, Al-Hilal lui a déroulé le tapis rouge avec un salaire d’environ 200 millions d’euros par saison ainsi que la possibilité d’avoir la main sur ses droits à l’image. Comme si cela ne suffisait pas, le pensionnaire de Saudi Pro League lui a octroyé plusieurs avantages exceptionnels.

Al-Hilal veut inscrire une nouvelle recrue à sa place

Mais sa blessure a été un coup de massue sur la tête de son club, qui espérait partager les responsabilités avec la fédération brésilienne. Mais la CBF a refusé, alors que le joueur s’est blessé en sélection. Malgré une indemnité de la FIFA, Al-Hilal, qui est puissant financièrement, va devoir payer très cher un joueur qui ne va pas être sur les terrains durant près d’un an. Il y a quelques jours, il a d’ailleurs été opéré à Belo Horizonte. Avant cela, il a fait parler de lui pour avoir passé deux jours à faire la fête dans son manoir de Rio de Janeiro plutôt que de se reposer. Cela a d’ailleurs provoqué des remous dans son couple puisque sa compagne, Bruna Biancardi, a appris qu’il avait passé ses journées en galante compagnie.

Ce jeudi, Neymar est encore au centre des débats. Le média saoudien arriyadiyah, qui explique avoir été en relation avec des sources proches du club, révèle qu’Al-Hilal a fait un choix très importante à son sujet. Ainsi, on apprend que la direction du club a décidé de suspendre temporairement l’inscription de Ney au sein de l’équipe première. Ce sera effectif dès cet hiver. Un latéral gauche, qui sera recruté en janvier, le remplacera dans la liste de l’écurie saoudienne, puisqu’il y a un quota de joueurs étrangers à respecter par effectif et que Neymar prend donc une place alors qu’il est blessé. Jorge Jesus et ses dirigeants ont validé ce choix ensemble.