EdF : Didier Deschamps est fan de Moussa Diaby

Moussa Diaby a conquis son sélectionneur. Si Didier Deschamps, présent ce lundi en fin de journée dans la salle de presse du stade olympique d'Helsinki, à la veille de Finlande-France (mardi, 20h45), dans le cadre de la 10ème et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, a révélé qu'Hugo Lloris (34 ans) garderait bien les buts des Bleus contre les Hiboux grands-ducs, il n'a pas souhaité livrer d'indice supplémentaire. Le patron du groupe France, qui a aussi expliqué que tous les membres de sa troupe se portaient bien, a toutefois tenu des propos assez élogieux envers l'attaquant de 22 ans du Bayer Leverkusen, passeur décisif contre le Kazakhstan samedi et qui pourrait être amené à débuter cette rencontre sans enjeux pour les Tricolores.

« C'est une très bonne chose, et ça n'a pas été toujours été le cas, que des joueurs qui sortent du banc amènent de la fraicheur, du dynamisme », a dans un premier temps lancé DD, avant de poursuivre. « Lui il a ça, ça fait partie de ses qualités. [...] Il est capable d'évoluer dans différentes positions. Dans son club, il joue un peu plus sur les côtés. Cette année, c'est un peu plus à gauche qu'à droite, avec de la liberté aussi. Il a la possibilité d'utiliser ses deux pieds. Il est polyvalent, en plus de sa capacité d'accélération, il est plutôt adroit, il a un gros volume de jeu. Cette envie qu'il a, l'équipe de France a besoin de joueurs de ce type là aussi. Ce qu'il a fait, c'était plutôt intéressant quand il a été amené à rentrer. » Moussa Diaby appréciera, et il n'a qu'à continuer sur cette voie pour poursuivre son petit bonhomme de chemin avec les Bleus.