FC Barcelone : les 4 options de Dani Olmo pour son avenir !

Le scénario catastrophe se précise. Pour la Liga, Dani Olmo et Pau Victor ne sont plus joueurs du FC Barcelone, puisqu’ils n’ont pas été inscrits à temps pour disputer le championnat espagnol. Les deux joueurs offensifs ne sont donc pas à disposition d’Hansi Flick pour la deuxième partie de saison. La direction barcelonaise espère encore un miracle, avec un recours déposé auprès de la Fédération, mais tout indique que cette dernière dira aussi non.

Que fera donc Dani Olmo ? Comme l’indique Relevo, l’ancien du RB Leizpig a bon nombre d’options à disposition. La première serait tout simplement d’accepter de rester à Barcelone sans jouer. Six mois sans fouler les pelouses pour l’international espagnol donc ; un sacrifice qu’il pourrait assumer selon les médias espagnols. Selon Sport, il ne pourrait même pas jouer en Ligue des Champions ou en Copa del Rey, puisque c’est la Liga qui distribue les licences pour participer à ces compétitions même si elle ne les organise pas…

Partir pour revenir ?

La deuxième possibilité est celle que tout le monde attend : que l’inscription puisse finalement être faite, et que Dani Olmo puisse continuer de régaler sous la tunique blaugrana. Mais elle semble s’éloigner de plus en plus. Ce qui nous mène à la troisième option : résilier son contrat avec l’écurie catalane. Son agent a récemment confié que ce n’était pas prévu, mais forcément, à ce moment-là, le clan Olmo pensait que le joueur allait être enregistré et avait encore confiance en Laporta. De nombreux clubs européens sont à l’affût et seraient ravis d’attirer Dani Olmo pour 0€.

Pour le joueur, ce serait aussi une option très intéressante sur le plan financier puisque le Barça devrait lui verser l’intégralité du salaire prévu dans son contrat qui va jusqu’en 2030… Quatrième et dernière possibilité : résilier son contrat, mais s’engager avec un autre club pour six mois uniquement, afin de revenir au Barça l’été prochain. Une petite pige pour continuer à jouer et ne pas perdre le rythme, avant de revenir, comme une sorte de prêt déguisé.