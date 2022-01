La prolongation de Mohammed Salah à Liverpool est au point mort !

La suite après cette publicité

«Je veux rester, mais ce n'est pas entre mes mains. C'est entre leurs mains. Ils savent ce que je veux. Je ne demande pas des choses folles. Le truc, c'est quand vous demandez quelque chose et qu'ils vous montrent qu'ils peuvent vous donner quelque chose... parce qu'ils apprécient ce que vous avez fait pour le club. Cela fait maintenant cinq ans que je suis ici. Je connais très bien le club. J'aime les fans. Les fans m'aiment. Mais avec l'administration, ils sont informés de la situation. C'est entre leurs mains.» Voilà ce que déclarait récemment Mohamed Salah (29 ans) au sujet de sa prolongation à Liverpool lors d'un entretien au magazine GQ.

Actuellement au Cameroun pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Egypte, l'attaquant des Reds, auteur de 23 buts et 9 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, continue pourtant bel et bien de faire parler de lui en Angleterre. Et pour cause, le Pharaon, sous contrat jusqu'en juin 2023, n'a toujours pas prolonger avec le club du Merseyside. Selon les dernières informations du Mirror, l'affaire semble même se compliquer puisque les dirigeants du club anglais refuse, pour l'heure, d'accepter les conditions exigées par l'international égyptien (75 sélections, 44 buts).

Le temps presse pour les Reds !

A ce titre justement, Mo Salah a ainsi exigé un contrat de 400 000 euros par semaine et l’ancien attaquant de Chelsea a clairement indiqué lors des négociations qu’il ne pensait pas que ses exigences soient excessives. En élément de comparaison, le numéro 11 de Liverpool s'appuie sur les émoluments d'autres stars en Premier League. Dans ce sens, Cristiano Ronaldo gagne 500 000 dollars par semaine à Manchester United, et ce à l’âge de 36 ans. Tout comme Kevin De Bruyne qui a récemment renouveler son contrat à Manchester City et touche aujourd'hui 400 000 dollars par semaine. Et si l’agent de Salah, Ramy Abbas Issa, utilise ces chiffres pour faire pencher la balance du bon côté, la réponse de Liverpool est, pour l'heure, sans équivoque : non.

Cette semaine, Jurgen Klopp déclarait, lui, qu’il se sentait «très serein» à propos des négociations contractuelles de Liverpool avec Mo Salah, ajoutant même : «il y a, je pense, suffisamment de raisons d’être plutôt positif. De bonnes conversations – c’est ce que je pourrais dire. Ces choses prennent du temps. Personne n’a à s’inquiéter. C’est juste la situation». Bonnes conversations ou non, si aucun accord n’est conclu avec le club du Merseyside dans les prochains mois, Salah deviendra à coup sûr une cible prioritaire pour de nombreux cadors européens. Le temps presse chez les Reds et, pour l'heure, l'écart entre ce que Salah et l’agent Ramy Abbas Issa demandent et ce que Liverpool est prêt à offrir à l'Egyptien reste considérable. Les semaines passent et la situation se crispe...