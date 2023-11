Nenê explose une vitre, blesse une femme et termine au commissariat !

Passé par le Paris Saint-Germain ou encore l’AS Monaco, Nenê a laissé dans l’Hexagone de bons souvenirs. L’attaquant gaucher, désormais âgé de 42 ans, n’a toujours pas raccroché les crampons et évolue aujourd’hui sous les couleurs de la Juventude, club de Serie B brésilienne… enfin plus maintenant. Et pour cause, samedi, son club s’est imposé sur la pelouse de Ceara (1-3). Une victoire synonyme de montée en première division pour Nenê, qui n’a pas participé à la rencontre, étant blessé. Mais il s’est tout de même mis en évidence en brisant une vitre sur la célébration du deuxième but.

Bien installé en loges, l’ancien joueur du PSG a cassé la vitre, faisant un blessé léger, et pas des moindres, puisqu’il s’agit de la femme de Chrystian Barletta, un joueur de Ceara. Les supporters présents à proximité se sont agacés, forcément, et Nenê a terminé la soirée… au commissariat. Le Brésilien a dû expliquer son geste aussi maladroit que dangereux. «Quelque chose de pire aurait pu arriver», s’est indignée Barletta sur les réseaux sociaux après l’acte stupide du joueur de la Juventude.