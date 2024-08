Liga : un Derbi de la Comunitat sans vainqueur, Majorque maîtrise Leganes

Suite de la 3ème journée de Liga ce samedi soir avec une belle affiche dorée. Le Derbi de la Comunitat opposait Valence et Villarreal sur la pelouse du stade de Mestalla. Au cours d’une partie relativement équilibrée, ce sont les Ches qui ont ouvert le score dans le sillage de Hugo Duro (24e). Mais peu avant la pause, Ayoze Perez a égalisé pour le Submarino Amarillo (45e+3). En seconde période, aucune des deux équipes n’a réussi à pousser assez efficacement pour faire plier le rival. C’est en toute logique que le score est resté inchangé et les ennemis jurés se sont quittés sur un score de parité (1-1). L’ancien Marseillais, Pape Gueye, a été expulsé à l’heure de jeu dépassée (68e).

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre jouée simultanément, Majorque se déplaçait dans la banlieue lointaine de Madrid pour y défier le promu de Leganes, sur la pelouse du Stade municipal de Butarque. Grâce à l’ouverture du score de Dani Rodríguez, les Bermellones ont su empocher une précieuse victoire (0-1) sur la plus petite des marges et ainsi éviter de tomber dans le piège tendu par les promus. L’essentiel est fait et les trois points vont pour les troupes des Baléares.