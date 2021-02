Barça : Messi n’a encore négocié avec personne

En fin de contrat en juin prochain et donc libre de négocier et de s’engager avec qui il veut depuis le mois de janvier, Lionel Messi n’a pour le moment discuté avec personne. Le numéro 10 souhaite temporiser un peu.

La suite après cette publicité

Selon les informations d’ESPN, bien qu’annoncé en contact avec Manchester City, le sextuple Ballon d’or n’a encore négocié avec personne. Avec le PSG non plus. L’Argentin est concentré sur sa saison et il n'a pas encore pris de décision sur le lieu où il jouera l’année prochaine. Manchester City attend de voir ce que Messi décidera avant d’entrer en discussion avec lui. Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa les trois candidats à la présidence du FC Barcelone ont déclaré publiquement vouloir garder Messi pour qu’il puisse terminer sa carrière dans son club.