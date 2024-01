Ventes de maillots : le PSG toujours derrière l’OM, le Barça à la peine, MU en chute libre !

Après une année 2023 riche en émotion, notamment sur la planète football, l’heure est bien évidemment aux bilans. La boutique Foot.Fr a fait les siens et propose comme elle le fait depuis plusieurs années, son traditionnel top 10 des ventes de maillots pour le deuxième semestre 2023* pour son eshop mais également pour ses quatre magasins physiques en France. Et comme la saison passée, l’Olympique de Marseille est en tête du classement. Malgré son élimination prématurée en barrage de la Ligue des Champions, l’engouement pour le club phocéen ne se dément pas. Et au jeu de celui qui a fait chauffer le plus la machine à flocage, c’est Pierre-Emerick Aubameyang devant un certain Amine Harit, très populaire auprès des supporters.

Dans le même temps, le PSG, qui continue d’enchainer saison après saison des contre-performances notables en Ligue des Champions, paie clairement sa stratégie de nouvellement de son effectif. Le club parisien, qui a décidé de tirer un trait sur les tops stars telles que Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti, a vu ses ventes de maillot stagner malgré l’arrivée d’un Ousmane Dembelé, d’un Lucas Hernandez ou d’un Randal Kolo Muani. Mais ce n’est pas tout, puisque le PSG paie aussi le manque de popularité d’un Kylian Mbappé dont les ventes de maillot s’écroulent. De plus en plus clivant, l’attaquant star du PSG sème plus que jamais le trouble quant à son avenir et va même pouvoir commencer à négocier avec le club de son choix à partir d’aujourd’hui. De quoi faire hésiter plus d’un supporter au moment de choisir son flocage…

En troisième position des ventes de maillot, on retrouve le Real Madrid qui complète une fois encore le podium comme la saison passée. Malgré les blessures, le renouvellement d’effectif, le club merengue est toujours aussi populaire et peut compter sur sa nouvelle star, Jude Bellingham. En plus de marquer but sur but, la star anglaise a pris une ampleur incroyable dans le vestiaire madrilène et dans le coeur des supporters qui s’arrachent littéralement son maillot, bien plus qu’un Vinicius Jr par exemple. Le Manchester City d’Erling Haaland (au top des ventes de maillots de City devant un Kevin De Bruyne très populaire malgré sa longue blessure) bien aidé par son triplé historique au printemps dernier et par un FC Barcelone en pleine doute passe au quatrième rang en lieu et place du club catalan désormais 5e. Ce dernier paye les performances chaotiques de la formation entrainée par Xavi et par les critiques de plus en plus vives de son porte étendard, Robert Lewandowski dont les ventes de maillots se sont effondrées par rapport à la saison passée.

Quant à la Juventus Turin, bien que privée de Coupe d’Europe cette saison, c’est un surprenant 6e. Sans star ni résultats incroyables, le club d’Adrien Rabiot, orphelin de Paul Pogba, est toujours très présent dans le coeur de ses supporters qui n’ont d’yeux que pour la Vieille Dame, qui se paye même le luxe de devancer Liverpool 7e et le Bayern Munich, qui perd 2 places et qui est désormais 8e. Pour compléter le top 10, on retrouve Arsenal 9e et un surprenant club français qui ferme ce classement en dixième position, à savoir le RC Lens. Le club artésien, qui dispose de supporters qui font parties des plus fidèles et démonstratifs de l’Hexagone, bénéficie d’une incroyable cote de sympathie au-delà du Nord de la France.

*Ce classement est issu des statistiques de ventes de Foot.Fr en ligne et de ses 4 magasins. Ces statistiques ne prennent en compte que les ventes de maillot de la saison en cours (homme, femme et junior) depuis leur lancement jusqu’au 31 décembre 2023.