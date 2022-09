Clermont Foot 63 - ESTAC Troyes : les compositions officielles

Le match de cet après-midi est très important pour les deux équipes. D’un côté, les Clermontois souhaitent se relever de leur défaite contre Lens (1-0) et reprendre leur marche en avant. Le Clermont Foot 63 restait sur une excellente série de trois matchs sans défaite. De l’autre côté, l’ESTAC veut prendre ses distances avec la zone rouge et une victoire lui permettrait de doubler l’AJ Auxerre. Une rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato. Coup d’envoi à 15h.

Pascal Gastien pourra compter cet après-midi sur un groupe au complet. Pour tenter de remporter ce match, il décide d’aligner son équipe type. Un 3-4-3 avec Komnen Andric et Elbasan Rashani en attaque et Muhammed Cham en soutien. Bruno Irles a lui aussi un groupe au complet. Pour bloquer les attaques des Clermontois le coach troyen choisit de renouveler son 4-4-2 avec Rominigue Kouamé et Lucien Agoume dans l’axe et le duo Mama Baldé - Rony Lopes en attaque.

Les compositions d'équipes :

Clermont Foot 63 : Diaw – Seidu, Wieteska, Caufriez – Neto, Gonalons, Gastien, Bela - Cham - Rashani, Andric

ESTAC Troyes : Gallon - Bruus, Palmer Brown, Porozo, Salmier - Yade, Agoume, Kouame, Odobert - Lopes, Balde