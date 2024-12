Manchester City : les franches confidences de Pep Guardiola sur ses soucis

Manchester City et Pep Guardiola sont dans le dur. Les Cityzens sont quatrièmes du classement de Premier League et 22e du classement de la Ligue des Champions. Battus à sept reprises lors de leurs dix derniers matches, les joueurs de Pep Guardiola n’ont jamais connu une telle crise de résultats depuis que le Catalan est arrivé en Angleterre. Et depuis plusieurs semaines, leur coach adore se confier sur ses états d’âme. De quoi donner du crédit à la théorie de Fabio Capello qui a accusé Guardiola de vouloir profiter de cette mauvaise passe pour braquer les projecteurs sur lui ? Chacun se fera son opinion, mais Marca vient de relayer les nouveaux propos tenus par l’entraîneur de City au micro de Prime Video.

La suite après cette publicité

« Parfois, il n’est pas nécessaire d’avoir une grande équipe pour être heureux. Il n’y a pas de joueurs ou d’entraîneurs qui ne passent pas des mois où les résultats ne sont pas au rendez-vous. Tout cela est normal et peut arriver. Quelle est la pire chose qui puisse arriver ? Perdre, perdre et perdre… Que peuvent-ils faire ? Me renvoyer chez moi ? Alors, je rentre chez moi. Je peux l’accepter comme une chose normale ou je peux me révéler et ne pas l’accepter… Mais c’est la vie : elle ne se déroule pas toujours comme on le voudrait », a déclaré Guardiola, qui a ensuite évoqué ses soucis psychologiques.

«Je suis le même manager qu’il y a cinq mois»

« Je suis une personne parfois nerveuse, j’ai des mauvais jours, je fais beaucoup d’erreurs et l’impolitesse me rend nerveux. Est-ce qu’il m’arrive de perdre la tête ? Oui. Je dors moins bien et maintenant, je ne digère pas bien mes aliments. Je dois toujours manger léger. Je ne mange que de la soupe le soir. Mais je suis le même manager qu’il y a cinq mois, celui qui a remporté le titre de champion d’Angleterre. » Le même manager qui n’arrive cependant pas encore à trouver la solution pour redresser la barre.

La suite après cette publicité

Cependant, si Guardiola ne cache pas que cette saison 2024/2025 sera compliquée, il ne voit pas cette crise durer éternellement. « Si mon humeur est mauvaise, elle est mauvaise. Mais je sais que cela passera. Il en va de même lorsque je suis très heureux. Je sais que cela passera. Je crois sincèrement que ce sera une année très difficile. Nous devons trouver une continuité. Mais si nous parvenons à nous qualifier en Ligue des Champions (pour les barrages, ndlr), ce ne sera pas facile de jouer contre nous… » Futur adversaire de City en C1 le 22 janvier prochain, le PSG est prévenu.