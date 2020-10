Croatie-France : les compositions officielles

Après leur victoire face à l'Ukraine (7-1) et leur triste match nul contre le Portugal (0-0) au stade de France, les Bleus de Didier Deschamps se déplacent à Zagreb pour y défier la Croatie à l'occasion de la 4ème journée de la Ligue des Nations. À la recherche de son système tactique depuis la rentrée, le sélectionneur de l'équipe de France aligne pour la troisième fois un 4-3-1-2 (après s'être essayé au 3-4-1-2 en septembre). Hugo Lloris prend logiquement place dans les buts, en plus du brassard. Aligné contre l'Ukraine et le Portugal Benjamin Pavard cède sa place à Ferland Mendy à droite, tandis que Clément Lenglet remplace Presnel Kimpembe sur la gauche de la charnière centrale, entre Raphaël Varane et Lucas Digne.

Au milieu, le duo d'invincibles Paul Pogba - N'Golo Kanté (25 sélections communes, 0 défaite) passe son tour. C'est Corentin Tolisso, performant contre l'Ukraine, Adrien Rabiot et Steven Nzonzi qui sont en charge de l'entrejeu. Plus haut, Antoine Griezmann enchaîne, derrière une doublette Kylian Mbappé - Anthony Martial. Côté croate, Dominik Livakovic est le dernier rempart. Alors que la défense à quatre est composée par Borna Barisic, Domagoj Vida, Dejan Lovren et Filip Uremovic. Dans le cœur du jeu, Luka Modric est associé à l'expérimenté Milan Badelj. Alors que la triplette Mario Pasalic - Nikola Vlasic - Ivan Perisic soutiendra Bruno Petkovic, seul en pointe.

Les compositions des équipes :

Croatie : Livakovic - Barisic, Vida, Lovren, Uremovic - Modric, Badelj - Pasalic, Vlasic, Perisic - Petkovic.

France : Lloris - Digne, Lenglet, Varane, Mendy - Rabiot, N'Zonzi, Tolisso - Griezmann - Mbappé, Martial.