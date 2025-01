Vidéo : le nouveau but d’Erling Haaland avec City après un numéro incroyable de Savinho

Ce samedi, Manchester City avait l’occasion de confirmer son regain de forme face à West Ham après une victoire acquise la semaine passée contre Leicester (2-0). Et après une première mi-temps maîtrisée, les Skyblues sont entrés aux vestiaires avec un avantage au score de deux buts mérité. Alors que les hommes de Pep Guardiola ont profité d’un CSC pour ouvrir le score, c’est Erling Haaland qui a offert le large aux siens avant la pause.

Buteur la semaine dernière face aux Toffees, l’attaquant norvégien a réitéré sa prouesse ce samedi en profitant d’un incroyable numéro de Savinho. Débloquant son compteur avec City la semaine passée, le Brésilien a martyrisé son défenseur avant d’adresser un centre parfait au second poteau pour Haaland. Le cyborg ne s’est pas fait prier pour finir dans le but vide et a même montré sa stupéfaction face à l’action phénoménale de son coéquipier brésilien sur le côté gauche. À vous d’en juger.