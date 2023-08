Facundo González quitte Valence pour la Juventus !

Après Timothy Weah, la Juventus tient sa deuxième recrue ! En effet, le club turinois a officialisé l’arrivée de Facundo González en provenance du club espagnol de Valence. Né à Montevideo en 2003, le jeune défenseur uruguayen vient renforcer le secteur défensif de la Vieille Dame alors qu’il a récemment remporté la Coupe du Monde U20… face à l’Italie.

La suite après cette publicité

Facundo Gonzalez est arrivé à Valence à l’âge de 16 ans. Il a notamment participé à 37 rencontres toutes compétitions confondues avec la formation ibérique, dont 17 lors de la seule saison dernière. Gaucher, mesurant plus d’un mètre quatre-vingt, le solide défenseur uruguayen est un joueur très physique, mais aussi technique et rapide, ce qui fait de lui un joueur très complet et moderne.