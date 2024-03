LdC, Barça : Fermin Lopez prévient le PSG

Le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions et attention à ne pas sous-estimer les Blaugranas. Si l’équipe entraînée par Xavi fait moins peur que Manchester City ou que le Real Madrid, les joueurs culés seront à bloc face aux Rouge et bleu. C’est ce qu’a fait savoir le jeune milieu de 20 ans Fermin Lopez.

« En fin de compte, on sait que, quel que soit l’adversaire, il s’agit d’une grande équipe, nous avons tiré le PSG et nous sommes heureux. C’est vrai que City est une grande équipe et qu’elle est très bonne, mais on peut aussi la retrouver en finale. La motivation fait partie intégrante de la Ligue des Champions. Nous jouons contre un grand adversaire et, à cet égard, tout le monde sera en feu. (Mbappé) C’est l’un des joueurs les plus dangereux du PSG, mais il y a aussi Dembélé. Ce sont de grands joueurs et nous essaierons de les arrêter », a-t-il déclaré à Sport.