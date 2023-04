Affaire Negreira : Javier Tebas impliqué dans une énorme polémique !

La suite après cette publicité

L’affaire Negreira est loin d’être terminée. Actuellement dans le viseur de l’UEFA, qui a ouvert une enquête à propos d’une éventuelle violation du cadre juridique de l’instance dans le cadre de l’affaire Negreira, le Barça reste optimiste, bien qu’il risque une exclusion des Coupes d’Europe. Dans cette optique, La Vanguardia précise, dans son édition du jour, que Javier Tebas, le président de la Liga, aurait envoyé au parquet de fausses preuves impliquant les anciens présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell dans les délits présumés d’administration déloyale et de détournement de fonds. Le quotidien espagnol précise que Tebas aurait ainsi utilisé un document écrit, rédigé par Josep Contreras ancien président du Barça décédé le 25 décembre dernier, qui n’aurait rien à voir avec l’affaire Negreira, dans laquelle le club catalan et plusieurs de ses anciens dirigeants ont été inculpés pour «corruption», «abus de confiance» et «faux en écritures de commerce».

Une histoire liée à «l’affaire Soule», une enquête sur le détournement de fonds de la Fédération espagnole. Sur Twitter, le boss de la Liga s’est malgré tout défendu face à cette polémique naissante : «le titre de La Vanguardia est faux. Nous n’avons accusé personne. La rédaction elle-même le confirme en soulignant ce que dit la lettre au bureau du procureur. 'La présente lettre n’implique pas non plus d’accusation spécifique contre qui que ce soit’. Monsieur Conde Godo (Javier Godo, le président-éditeur de La Vanguardia), surveillez de plus près vos journalistes qui calomnient». Le message est passé…

