CdM 2022 : ces 10 révélations qui n’ont finalement pas changé de club cet hiver

La suite après cette publicité

Randal Kolo Muani (France - Eintracht Francfort - 24 ans)

Étourdissant lors de son entrée en finale face à l’Argentine, Randal Kolo Muani a su tirer son épingle du jeu dans une compétition qu’il n’aurait, normalement, pas dû disputer. Appelé au pied levé pour pallier le forfait de Christopher Nkunku, l’ancien Nantais a su bonifier les minutes dont il a disposées. Buteur une minute après son entrée en jeu face au Maroc, en demi-finale, c’est lui qui a sonné la révolte en finale face à l’Argentine en provoquant le premier penalty des Bleus. Actuellement meilleur passeur décisif de Bundesliga (10 passes décisives), il aura l’occasion de s’illustrer en huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Naples de Victor Osimhen, bien que son nom soit revenu avec insistance du côté du Bayern Munich ou de Manchester United cet hiver.

À lire

Comment Chelsea a saboté le prêt d’Hakim Ziyech au PSG

Emiliano Martínez (Argentine - Aston Villa - 30 ans)

Le gardien argentin a surtout fait couler de l’encre pour ses célébrations jugées un poil exagérées, mais impossible d’omettre le rôle déterminant qu’il a eu dans le 3e sacre mondial de l’Albiceleste. Décisif lors des séances de tirs aux buts face aux Pays-Bas en quarts de finale, puis contre la France en finale, Martínez s’est révélé aux yeux du monde comme l’un des tous meilleurs de la planète dans cet exercice. Si son nom a un temps été associé au Bayern Munich pour pallier la longue absence de Manuel Neuer, c’est finalement le Suisse, Yann Sommer, qui a débarqué en Bavière. Actuellement à Aston Villa (11e de Premier League), le portier de 30 ans n’aura peut-être plus l’occasion de rejoindre un top club habitué aux joutes européennes.

Joško Gvardiol (Croatie - RB Leipzig - 21 ans)

Grande révélation de la Coupe du Monde où ses prestations l’ont érigé comme le meilleur défenseur de la compétition, Gvardiol ne fera assurément pas long feu à Leipzig. Ciblé par Manchester City, Chelsea, le Real Madrid, et par extension tous les plus grands clubs européens, le défenseur croate de 20 ans a fait le choix de terminer la saison avec le RB Leipzig, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Il devrait logiquement quitter l’Allemagne en fin de saison et devenir la plus grosse vente de l’histoire du club allemand, dépassant les 60 M€ déboursés par Liverpool en 2018 pour Naby Keïta.

Sofyan Amrabat (Maroc - Fiorentina - 26 ans)

Travailleur de l’ombre mais qui attire la lumière, Sofyan Amrabat est encore à ce jour un joueur de la Fiorentina. Élément indéboulonnable du milieu de terrain marocain avec Azzedine Ounahi, qui a lui, rejoint l’OM cet hiver, le joueur de 25 ans avait ouvertement déclaré sa flamme à l’Atlético de Madrid en décembre dernier, intéressé à l’idée de le recruter. Impressionnant par la sensation de puissance qu’il diffuse et par sa propension à répéter les efforts, c’est finalement au FC Barcelone que l’ancien joueur de Feyenoord aurait pu s’engager cet hiver. Un transfert qui n’aura pas vu le jour, la Fiorentina ayant posé son veto à la dernière minute.

Dominik Livaković (Croatie - Dinamo Zagreb - 28 ans)

C’était peut-être l’opération la plus “abordable” à réaliser parmi cette sélection, mais Dominik Livaković est encore un joueur du Dinamo Zagreb à ce jour. Le gardien croate, qui a conduit les Vatreni à leur deuxième demi-finale de Coupe du Monde consécutive, a été sensationnel lors des séances de tirs aux buts face au Japon en huitièmes de finale, puis à nouveau face au Brésil en quarts de finale. Si des bruits de couloirs l’ont un temps envoyé au Bayern Munich, comme Emiliano Martínez, le gardien de 28 ans est bien toujours sous contrat jusqu’en 2024 avec les Bleus de Zagreb.

Yahya Attiat-Allah (Maroc - Wydad Athletic Club - 27 ans)

Doublure fiable de Noussair Mazraoui pendant la compétition, Attiat-Allah a profité de cette exposition planétaire pour se révéler. Remplaçant face à l’Espagne en huitièmes de finale, il a su contenir Nico Williams pendant la prolongation, avant de se remontrer à son avantage face au Portugal, où Walid Regragui l’a aligné d’entrée. Une performance majuscule ponctuée d’une passe décisive pour Youssef En-Nesyri, et synonyme de qualification pour les demi-finales. Le latéral gauche de 27 ans, pisté par Montpellier pour remplacer Nicolas Cozza, a finalement vu son transfert capoter lors du dernier jour du mercato en raison des étonnantes exigences de Said Naciri, président du Wydad Athletic Club. Le dirigeant réclamait aux Héraultais le paiement de la somme du transfert, avant même que le joueur ne passe sa visite médicale.

Gonçalo Ramos (Portugal - Benfica - 21 ans)

Titularisé à partir des huitièmes de finale aux dépens de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos a été la révélation de cette sélection portugaise. Si ses buts empilés avec Benfica ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd au pays, le joueur de 21 ans était encore méconnu du grand public avant le tournoi. Et son sang-froid glacial face à la Suisse, matérialisé par un triplé, n’a pas laissé grand monde indifférent. Cité à Manchester United, au même titre que Kolo Muani, Gonçalo Ramos terminera bien la saison en Liga Bwin, où il truste actuellement la première place du classement des buteurs. Il aura l’occasion de hisser son club en quarts de finale de Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, avant de, pourquoi pas, rapporter une juteuse plus-value à son club formateur comme João Félix en 2019.

Mohammed Kudus (Ghana - Ajax Amsterdam - 22 ans)

Si le Ghana n’est pas parvenu à se frayer une place pour les huitièmes de finale au Qatar, Mohammed Kudus a tout de même su se distinguer en surfant sur sa forme affichée avec l’Ajax Amsterdam. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en phase de groupe de Ligue des Champions, le Ghanéen de 22 ans s’est aussi montré à son avantage avec les Black Stars en inscrivant un doublé, conservant tout espoir de qualification face à la Corée du Sud. Au milieu de terrain comme au poste d’ailier, il a fait parler son imprévisibilité et la qualité de son pied gauche. Acheté par le club néerlandais 9 M€ en 2020, le natif d’Accra pourrait vite s’envoler pour un club plus huppé, d’autant que la qualification de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions la saison prochaine est plus que compromise avec sa 4e place en championnat.

Ángelo Preciado (Équateur - KRC Genk - 24 ans)

Bien que l’Équateur ne soit pas parvenu à rallier les huitièmes de finale de la compétition, la Tri a tout de même séduit son lot d’observateurs, notamment face aux grand favoris du groupe, les Pays-Bas. Et dans ce collectif bien huilé, plusieurs individualités en sont ressorties à l’image de Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Enner Valencia ou encore Ángelo Preciado. Piston droit inoxydable, le joueur de Genk a impressionné tant par sa fiabilité défensive, que par sa capacité à se montrer menaçant offensivement, en atteste son centre décisif pour Enner Valencia face au Qatar. Âgé de 24 ans, Preciado s’est imposé comme un titulaire important à Genk, rejoint en 2020, et qui occupe actuellement le fauteuil de leader de la saison régulière en Belgique. Il pourrait animer le mercato l’été prochain.

Ritsu Doan (Japon - Fribourg - 24 ans)

Si les Samurai Blue ont réalisé l’exploit de terminer premiers du groupe de la mort en compagnie de l’Espagne et de l’Allemagne, ils le doivent en grande partie à Ritsu Doan. Remplaçant lors des rencontres face à la Mannschaft et la Roja, l’explosif joueur de Fribourg a marqué lors des deux rencontres avec des entrées électriques. Arrivé l’été dernier en Allemagne en provenance du PSV Eindhoven, le gaucher facilement identifiable à sa teinture blonde, pourrait vite attirer de plus grosses formations européennes.

Mais aussi Alexis Mac Allister, Yunus Musah, Iliman Ndiaye, Kim Jin-su, Salem Al-Dawsari, Craig Goodwin…