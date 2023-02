Comment Chelsea a saboté le prêt d’Hakim Ziyech au PSG

La suite après cette publicité

Hakim Ziyech ne viendra donc pas au PSG. La commission juridique de la LFP a tranché ce matin. Elle n’homologue pas le contrat de prêt de l’international marocain. Alors qu’il se trouvait en France depuis hier, ce dernier retourne à Chelsea, qui a mis pas mal de bâtons dans les roues de ce deal. Pourquoi ? L’avenir nous le dira sans doute lorsque les deux clubs et le joueur se décideront à passer à table. En revanche, on sait déjà que les Blues n’ont rien fait pour accélérer les choses. Pire encore, ils ont eu l’air de vouloir saboter ce deal.

Il s’agit d’une succession d’erreurs mais cela semble tellement gros pour des gens habitués à traiter ce genre de choses qu’on peine à y croire. Dans la journée de mardi, la visite médicale a fini par être validée malgré un petit souci au genou détecté. Les contours du contrat et même les détails sont dessinés mais les négociations sont compliquées par la gourmandise des Anglais. D’après RMC, le joueur lui-même doit prendre son téléphone pour faire avancer les choses et finit même par se fâcher avec son agent. À 20h, il débarque à la factory.

À lire

PSG : le prêt de Ziyech en passe de tomber à l’eau à cause de Chelsea

Chelsea se trompe dans les documents…

Les discussions se poursuivent toujours jusqu’à l’envoi d’un premier document à Chelsea, une offre du prêt améliorée, comparée à sa proposition initiale part vers 21h50. Pendant plus d’une heure, le PSG sera sans nouvelle de son interlocuteur. Il tente à plusieurs reprises de le joindre, jusqu’à un premier signer de vie donné à 22h55 mais le document contient une erreur d’après L’Equipe. Une fois celle-ci corrigée, un second envoi de contrat a lieu, sauf que cette fois, c’est la signature qui manque à l’appel…

La suite après cette publicité

Face au timing très serré, le PSG prend l’initiative de renvoyer ce document signé par le club et Ziyech. Trois minutes plus tard, Chelsea répond en ne comprenant pas la situation, affirmant avoir déjà transmis les éléments. Un nouveau document sera envoyé dans la foulée depuis Londres mais cette fois c’est la pièce jointe qui est mauvaise. Une version finale et sans erreur arrive finalement dans les bureaux de Boulogne-Billancourt à 23h03. La 3e tentative aura été la bonne mais il est trop tard. Les documents auraient dû être transmis à 23h à la LFP, dernier délai.

… et se défend

Le PSG aurait transféré les papiers à 23h04 mais passé minuit, le verdit tombe. Le contrat n’a pas été homologué. Ziyech ne signera pas au PSG, provoquant la colère de la direction parisienne. Cette dernière accuse son homologue londonienne d’avoir fait traîner les choses. Les Blues démentent ces accusations et ont une autre version. Ils ont été accaparés par le deal d’Enzo Fernandez, recruté dans les derniers instants du mercato à Benfica pour 121 M€, laissant la porte ouverte à cette succession d’erreurs pour le cas du Marocain.