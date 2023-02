Benfica annonce la signature d’Enzo Fernández à Chelsea

La suite après cette publicité

C’était dans les tuyaux depuis la fin de la Coupe du Monde et c’est désormais officiel : le jeune milieu argentin Enzo Fernández (22 ans) s’est engagé avec le club anglais de Chelsea après de longues négociations rudement menées par le board dirigé par Todd Boehly. La transaction s’élève à 121 millions d’euros, selon le site de Benfica, alors que le joueur récemment champion du monde au Qatar avec l’Argentine doit parapher un contrat d’une durée de 8 ans et demi, selon les médias anglais, et un joli salaire avoisinant les 10 millions annuels. Dans cette transaction, River Plate, ancien club de Fernandez, empoche un pourcentage de 25%, soit une somme avoisinante les 30 millions d’euros.

Alors qu’il n’était pas censé être titulaire au début de cette Coupe du Monde 2022, Enzo Fernández a vécu un mois de décembre inoubliable et s’est imposé au sein du onze de Lionel Scaloni comme un élément essentiel du collectif argentin, au point de devenir indispensable dans le cœur du jeu au cours des phases finales, ponctuées par une finale d’anthologie remportée face aux désormais ex-tenants du titre français. Valorisé à seulement 5 millions d’euros au début de la saison par le site spécialisé Transfermarkt, il a pris plus de 50 millions en seulement quelques semaines.

Les Blues ont battu la concurrence

Révélation du dernier Mondial avec l’Albiceleste championne du monde, Enzo Fernández a attiré toutes les convoitises en Europe, notamment en provenance d’autres grandes écuries anglaises telles que Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal et Liverpool, mais également des autres pensionnaires de Ligue des Champions que sont le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan. Toutes ces grandes instituions européennes se sont un temps renseignées auprès de la direction portugaise et même de l’agent de l’international argentin mais sans jamais soumettre une offre officielle - hormis celle de 100 millions des Reds déclinée par le Benfica. Le Paris Saint-Germain aussi gardait un œil sur l’évolution de la situation de Fernández.

En payant moins que la clause libératoire initiale, les Blus peuvent étaler les paiements sur plusieurs années (trois versements de 40 millions). Chelsea a donc remporté un formidable bras de fer avec des concurrents de poids cet hiver pour s’offrir la pépite argentine, élue meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les Blues réalisent un mercato d’hiver sans précédent, plus de 300 millions dépensés avec les signatures de Benoît Badiashile, de David Datro Fofana, de Mykhaylo Mudryk, de Noni Madueke et de la pépite brésilienne Andrey Santos, de João Félix, de Malo Gusto.