Benfica a déjà refusé une offre gigantesque pour Enzo Fernandez

La suite après cette publicité

Comme souvent, Benfica a flairé le très bon coup en récupérant Enzo Fernandez l’été dernier. Le milieu de terrain de 21 ans a débarqué en Europe contre un chèque de 18 M€ (bonus compris), et a assuré lors de ses premiers mois au Portugal. On l’a même vu à son avantage en Ligue des Champions, de quoi lui assurer une place au Qatar avec l’Albiceleste. Mieux encore, il a fini meilleur espoir du Mondial, en plus d’avoir été sacré champion du monde devant l’équipe de France.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues, notamment du côté du PSG. Alors que la valeur de l’international aux 10 sélections (1 but) a doublé en un mois de compétition, le club de la capitale française avance ses pions. Pour le recruter, il faudra débourser 120 M€, soit le montant de sa clause libératoire mais les prétendants sont très nombreux : le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal, l’Inter ont tous sondé son agent.

À lire

Un cador européen rêve de Zinedine Zidane, l'Argentine en folie pour le retour des champions du Monde

Benfica a refusé 100 M€

D’après la presse au Portugal, un club a même pris l’initiative d’envoyer une première offre. Selon le Correio da Manhã, Liverpool a proposé hier un chèque de 100 M€ que la direction de Benfica a immédiatement refusé, trop consciente que la valeur de leur joyau est au sommet au sortir de ce brillant Mondial. Les Reds vont devoir augmenter leur mise et aller jusqu’au montant de la clause libératoire s’ils veulent enrôler le jeune Argentin.

La suite après cette publicité

Cette offre était attendue d’après différents médias. Reste à savoir maintenant si le club de Jürgen Klopp va formuler une nouvelle offre ou s’il va concentrer ses efforts sur un autre joueur. On pense évidemment à Jude Bellingham, lequel est devenu une priorité pour la saison prochaine. L’Anglais coûte aussi cher que l’Argentin, peut-être même plus, et est courtisé par le Real Madrid et Manchester City, en plus de Liverpool. Les pensionnaires d’Anfield tenteront de faire l’un des deux milieux de terrain mais probablement pas les deux.