Borussia Dortmund : Jude Bellingham donne sa priorité à un club

Si on avait eu droit aux feuilletons Mbappé et Haaland l’été dernier, tout indique que le prochain marché estival sera marqué par un nom : Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais, qui a encore brillé avec les Three Lions lors du dernier Mondial, devrait sans aucun doute quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato. Dirigeants et supporters du BVB savent déjà qu’un transfert vers un club plus huppé est inévitable.

« C’est un joueur fantastique, quel joueur ! L’Angleterre a de la chance de l’avoir, pour être honnête. C’est un des meilleurs joueurs de la compétition. C’est incroyable, c’est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d’abord », allait même jusqu’à lancer Nasser Al-Khelaïfi, le patron du Paris Saint-Germain, pendant la Coupe du Monde.

Bellingham a tranché

Selon Bild, le champion de France est effectivement dans la course mais pour la grande majorité des médias, anglais, allemands et espagnols, l’avenir du milieu de terrain formé à Birmingham ne doit pas s’écrire à Paris. Il se dirige plutôt vers la Premier League ou la Liga. Avec trois gros clubs intéressés : le Real Madrid, Liverpool et Manchester City. Et voilà que selon The Sun, c’est bien l’écurie madrilène qui est la mieux positionnée pour recruter le joueur, notamment parce qu’elle aurait ses faveurs.

Bellingham donnerait ainsi sa préférence au champion d’Espagne en titre, et n’aurait pas spécialement envie de revenir en Angleterre. Les autres prétendants ont déjà été mis au courant des intentions du meneur de jeu de 19 ans. Son transfert à Madrid pourrait se boucler pour un montant environnant les 120 millions, et il viendrait compléter la transition générationnelle du club espagnol dans l’entrejeu, après les arrivées de Camavinga et de Tchouaméni entre autres.