Mercato : Nasser Al-Khelaïfi confirme l'intérêt du PSG pour Jude Bellingham !

La suite après cette publicité

On ne peut plus vraiment parler de révélation du Mondial 2022 pour lui, puisque ça fait déjà un bon bout de temps qu'il cartonne avec le Borussia Dortmund. Mais on peut dire que Jude Bellingham confirme tout son talent et ses qualités aux yeux du grand public pendant ce tournoi, lui qui est le leader offensif des Three Lions. Depuis des mois voire des années déjà, on parle de son avenir, avec bon nombre de grosses écuries européennes intéressées par ses services.

Si le PSG était souvent cité parmi les candidats, il semblait tout de même derrière Manchester City, Liverpool et surtout le Real Madrid, les Merengues étant présentés comme le grand favori. Mais à Doha, Nasser Al-Khelaïfi a fait une sortie médiatique aussi intéressante que peu habituelle, lui qui est peu friand de ce genre d'apparition pour parler - explicitement - de joueurs qui intéressent son club.

Nasser parlera avec Dortmund avant

« C'est un joueur fantastique, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C'est un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui », a-t-il d'abord lancé à Sky Sports, avant d'ajouter, lorsqu'il a été interrogé sur l'intérêt parisien : « tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher ».

« Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord », a conclu le patron parisien. Ce matin, la presse ibérique évoquait un montant de transfert fixé à 150 millions d'euros par le BVB, alors que les dirigeants de l'écurie allemande savent qu'un départ l'été prochain est inévitable. La balle est donc dans le camp de la direction parisienne !