River Plate empoche déjà un bonus grâce à Enzo Fernandez

En l’espace de six mois, la vie du milieu de terrain Enzo Fernandez (21 ans) a basculé. Il est passé du championnat argentin et River Plate, à la Ligue des champions avec le Benfica Lisbonne, et un titre de champion du monde avec l’Argentine, en étant un élément majeur. Par cette ascension, il est évidemment très suivi et pourrait quitter Lisbonne dés cet hiver, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027.

Si un club débourse le montant de sa clause libératoire (120 millions d’euros), son ancien club River Plate va toucher un joli chèque, comme l’a rappelé Olé. On parle d’un pourcentage de 25% et une somme de 30 millions, ce qui ferait une affaire en or pour River pour Enzo, vendu un peu plus de 10 millions aux Lisboètes. Mieux encore, le joueur a disputé son 25e match hier sous le maillot des Águias, permettant la levée d’un bonus de 2 M€ en faveur de son ancien club.

