Benfica : le communiqué étonnant pour l’avenir d’Enzo Fernandez

Depuis la Coupe du Monde 2022, Enzo Fernandez (21 ans) s’est révélé au grand public et a été élu meilleur jeune de la compétition, au Qatar. Et évidemment, les plus grands clubs européens se sont jetés sur lui. À travers une interview accordée à DAZN en Italie, le président du Benfica, Rui Costa, avait ouvert la porte à un départ de son jeune joueur.

«Nous ne voudrions pas vendre Enzo Fernández en janvier, mais nous sommes prêts à faire plaisir au garçon si une offre de 120 millions d’euros apparaît», a évoqué le président lisboète, ce qui a mérité également la clarification suivante de la part du club portugais : «Nous insistons en disant que notre intention est de garder Enzo ici jusqu’à la fin de la saison, Benfica précise que notre président Rui Costa n’a jamais parlé à DAZN de la situation d’Enzo Fernández», a expliqué le SLB, dans un communiqué relayé par la presse portugaise.

