Benoît Costil devrait rejoindre Lille

Benoît Costil pourrait connaître le septième club français de sa carrière. Actuellement à Auxerre, qu’il avait rejoint l’été dernier suite à la descente de Bordeaux en Ligue 2, l’international français (1 sélection) serait proche de rejoindre Lille, selon les informations du journal L’Équipe.

La suite après cette publicité

Sous-contrat avec le club icaunais jusqu’en juin 2023, Benoît Costil (35 ans) remplacerait numériquement Leo Jardim, doublure de Lucas Chevalier, et en partance vers le Brésil. Le portier français pourrait même finaliser son départ dès ce week-end, en signant un contrat d’un an et demi dans le Nord.

À lire

Chambéry - Olympique Lyonnais : les compositions officielles