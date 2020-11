PSG-Bordeaux Streaming : comment regarder le match en direct

Après une nouvelle semaine européenne compliquée pour les clubs français, la Ligue 1 Uber Eats est de retour ce week-end et les grosses affiches s’enchaînent. Et c’est encore une fois un nouveau classique du championnat de France qui débarque sur nos téléviseurs ce samedi soir entre le PSG de Thomas Tuchel et le Bordeaux de Jean-Louis Gasset. Une affiche sur le papier déséquilibrée avec une équipe de Paris qui reste sur une défaite en Ligue 1 face à Monaco à Louis II et une victoire laborieuse face à Leipzig en LdC et une formation girondine qui reste sur une belle performance à Rennes, avec une victoire à la clé grâce à Hatem Ben Arfa.

Pour l'international tricolore des Girondins, ce match sera particulier puisque HBA a porté durant deux saisons le maillot du club parisien mais a vu son expérience à Paris très mal se terminer. Pour ce match, le Paris Saint Germain, devrait récupérer la plupart de ses titulaires comme Mbappé ou Neymar, y compris Marco Verratti qui devrait toutefois débuter sur le banc. Seul Keylor Navas devrait être absent à Paris. Quant au club au scapulaire, il se présente au Parc des Princes avec une équipe quasiment au complet avec Koscielny, Costil, Ben Arfa et Basic.

Regarder PSG-Bordeaux en streaming direct

Bien que largement favori, le Paris Saint Germain devra se méfier d’une formation girondine qui vient souvent au Parc pour jouer. D'ailleurs sur les 5 dernières rencontres, toutes gagnées par le PSG, il y a eu 22 buts dont un spectaculaire 4-3 en février dernier. Cette rencontre promet donc du grand spectacle et vaut le détour. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux clubs historiques de la L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce samedi soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club de la capitale ou des Girondins et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match PSG vs Bordeaux en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, smartphone ou même tablette.

Canal + propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Frédéric Longuépée et celle dirigée par Nasser al-Khelaïfi. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Pour ceux qui hésitent, il est même possible d’arrêter votre abonnement sans frais durant le premier mois ! Idéal donc pour ceux qui sont confinés chez eux ou en manque d’occupation ou qui souhaitent regarder en toute discrétion cette rencontre de la 12e journée du championnat de France qui sera arbitrée par le très jeune Jérémie Pignard. L’homme en noir de 33 ans dirigera le 18e match de sa carrière en Ligue 1. Il sera assisté par Mathieu Grosbost et Bastien Courbet. Mathieu Vernice sera le quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et Florent Batta officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

