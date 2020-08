Leipzig-PSG Streaming : comment regarder le match en direct

Le grand rendez-vous approche à grand pas pour le PSG. Après cette double confrontation victorieuse contre le Borussia Dortmund il y a plusieurs mois déjà puis la victoire sur le fil face à l'Atalanta grâce à Eric-Maxime Choupo Moting, le champion de France en titre défie aujourd'hui le RB Leipzig en 1/2 finale de la C1. Un match au cours duquel Thomas Tuchel va retrouver un entraîneur qu'il connaît bien, à savoir un certain Julian Nagelsmann. Le jeune coach allemand de 33 ans est considéré par certains comme le disciple du coach parisien. Et si Tuchel va récupérer Kylian Mbappé et Angel Di Maria à la pointe de l'attaque du PSG pour refaire les 4 fantastiques avec Neymar et Icardi, Paris sera toutefois privé de son dernier rempart Keylor Navas et de Marco Verratti, encore trop juste physiquement. Quant au club allemand, il pourra compter sur ses forces vives, à commencer par ses deux Français Dayot Upamecano qui a fait forte impression face à l'Atletico et Christopher Nkunku, qui évoluait encore il y a quelques mois... au PSG.

Et comme vous en avez pris l'habitude depuis le début de la saison, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. En attendant de basculer avec Mediapro dès la saison prochaine pour la C1, RMC Sport diffusera donc en direct et en exclusivité la rencontre opposant le RB Leipzig au PSG sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Spectacle 100 % garanti sur le pré pour cette rencontre décisive de la coupe aux grandes oreilles et qui va offrir une première finale en C1 pour l'une des deux équipes.

Regarder le match de foot Leipzig-PSG en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de ce quart de finale de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, SFR peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco-allemand ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone que ce soit chez vous, ou bien sur votre lieu de vacances avec une bonne connexion 4G.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce RB Leipzig vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une 4G efficace. Un choc intéressant qui sera arbitré par Björn Kuipers. L'arbitre néerlandais est très expérimenté puisqu'il a notamment dirigé la finale de C1 entre le Real Madrid et l’Atlético (4-1) en 2014, et la finale de la Ligue Europa remportée en 2018 par les Colchoneros face à l’OM (3-0). Mais Kuipers a une histoire compliquée avec le PSG. Il avait exclu Zlatan Ibrahimovic lors du 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Chelsea (2-2) et avait oublié un penalty sur Bernat lors de Naples-PSG en phase de poules. Espérons que l'arbitre hollandais soit plus clément ce soir envers les Parisiens.

