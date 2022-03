OL : le terrible aveu d'impuissance de Peter Bosz

La suite après cette publicité

Pour le meilleur et pour le pire. Cette saison, comme les précédentes, les supporters de l'Olympique Lyonnais passent par tous les états. Il y avait de la joie jeudi après la victoire face au FC Porto lors du huitième de finale aller de Ligue Europa. Dimanche, c'était plutôt la soupe à la grimace. Dans un match capital pour la course à l'Europe, les Gones se sont inclinés (2-4) au Groupama Stadium face au Stade Rennais pour le grand retour de Bruno Genesio.

Amorphes et incapables de produire du jeu, les Lyonnais ont été surclassés à tous les niveaux. Malgré les changements (Gusto et Kadewere sont entrés à la mi-temps, ndlr), les coéquipiers de Léo Dubois ont été inexistants. Il y avait plus de vie en tribunes où les supporters, qui ont hué certains éléments, ont tenu, eux, leur rôle. KO debout, l'OL a été mangé. Après la rencontre, Peter Bosz l'était aussi face aux journalistes. Mais le Néerlandais a répondu à toutes les questions.

Le constat lucide de Bosz

«J'ai le même sentiment qu'au match l'aller. Nous avons complètement raté le début de match. 3-0 à la mi-temps, c'est dur. À la mi-temps, nous avons tenté de prendre des risques en jouant avec seulement trois défenseurs pour marquer vite un but et revenir, mais malheureusement la première frappe a été pour Rennes qui a porté le score à 4-0. Après, j'ai vu mon équipe courageuse mais c'était trop tard. Je n'ai pas d'explication», a-t-il confié désabusé. Il a ensuite ajouté au sujet de son équipe.

«Rennes a marqué très tôt et après ça, on s’est montré courageux mais c’était trop tard. Je n’ai pas d’explications sur la défaite. On a fait un bon match à Porto et ce n’est pas la première fois que l’on se rate après un bon match européen. Tout le monde savait que ce match était important face à une équipe mieux classée. Ce n’est pas un manque de concentration, c’est juste un match raté. On a voulu être agressif d’entrée mais ils ont fait ce qu’on voulait faire (...)J'ai critiqué mon équipe et je veux féliciter Rennes. Je sais qu'on peut mieux faire, malheureusement on n'a pas gagné les duels, pas pris les deuxièmes ballons. On a perdu et on mérite».

Le coach n'a pas voulu en revanche accabler Anthony Lopes, auteur d'une mauvaise prestation. «Anthony Lopes n’a pas fait un match à la hauteur de sa très belle saison. Il nous a sauvés tellement de fois que cela serait ingrat de lui tomber dessus après ce match». Le portier rhodanien et l'OL vont devoir vite oublier cette rencontre et se concentrer sur la réception de Porto jeudi en Ligue Europa. Un autre match capital pour les Gones.