Le PSG ne veut vraiment pas de Marcus Rashford

Malgré les récentes rumeurs, le PSG ne semble pas être intéressé par Marcus Rashford. Si le joueur de Manchester United cherche un nouveau défi après 20 ans chez les Red Devils, les dirigeants parisiens ne comptent pas se lancer dans une opération coûteuse cet hiver. Selon ESPN, Luis Enrique, a laissé entendre qu’il pourrait y avoir des arrivées en janvier, mais uniquement si certains joueurs partent comme Randal Kolo Muani ou Milan Skriniar.

La suite après cette publicité

De plus, le salaire astronomique de Rashford et ses performances en berne refroidissent les éventuels prétendants. Le joueur anglais veut relancer sa carrière dans un grand championnat européen, mais Paris ne sera définitivement pas sa prochaine destination. Preuve que le PSG n’est plus intéressé par un joueur devenu trop coûteux pour ce qu’il apporte sur le terrain.