Le Real Madrid va réserver un traitement unique à Endrick !

Il est la nouvelle sensation du football brésilien. Alors que Vitor Roque connaît des débuts mitigés avec le FC Barcelone, Endrick va découvrir le Real Madrid l’été prochain. En attendant, l’attaquant de Palmeiras a marqué les esprits dernièrement avec le Brésil. Lors du rassemblement du mois de mars, ses entrées fracassantes ont mis tout le monde d’accord. Avec son look de joueur brésilien des années 60-70, l’attaquant de 17 ans détonne et a réalisé des performances très intéressantes à Wembley et à Santiago Bernabéu. Entré en jeu lors des deux rencontres face à l’Angleterre (1-1) et l’Espagne (3-3), Endrick a inscrit deux buts.

La suite après cette publicité

Faisant parler son opportunisme face aux Three Lions, ce dernier a réalisé une très belle volée pour égaliser face à la Roja quatre jours plus tard. Dans un Santiago Bernabéu qui l’a déjà validé, le jeune prodige de la Selecao a également pu se familiariser encore plus avec Florentino Pérez. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voit le président du Real Madrid avec Vinicius et Rodrygo. Discutant tous ensemble, les trois hommes ont glissé des mots d’encouragements au jeune de 17 ans. Toujours proche des jeunes joueurs venus du Brésil, le président du Real Madrid s’est alors fendu d’une phrase qui n’est finalement pas si innocente que ça : «nous avons hâte de t’avoir ici.»

À lire

Real Madrid : le prix de Brahim Diaz a explosé

Endrick ne fera pas comme Vinicius et Rodrygo

Alors que cela pourrait ressembler à une simple formule de politesse, ces mots témoignent quand même d’une certaine attente envers le numéro 21 du Brésil. Et d’après les dernières informations de Sport, cette déclaration est tout sauf anodine. En effet, selon les informations du média espagnol, un plan spécial est déjà en place pour accueillir Endrick dans les meilleures conditions. Alors qu’il va disputer la Copa America avec le Brésil, l’attaquant d’1m73 est attendu le 21 juillet lorsqu’il aura 18 ans. Mais dès lors, sa situation sera différente de celles de ses aînés.

La suite après cette publicité

En effet, alors que Rodrygo et Vinicius avaient passé un certain temps avec la Castilla pour s’adapter au football espagnol, Endrick devrait faire directement partie du groupe de Carlo Ancelotti. En effet, selon nos confrères ibériques, ses récentes performances avec le Brésil auraient prouvé aux dirigeants madrilènes que l’attaquant est prêt à jouer avec l’équipe première dès à présent. Recruté contre 72 millions d’euros, ce dernier pourra donc prouver qu’il vaut ce prix-là et découvrira très rapidement les joutes en Liga.