Jérémy Ménez a failli signer à Manchester United

Officiellement retraité depuis quelque temps, Jérémy Ménez, aujourd’hui consultant sur DAZN, revient petit à petit sur le devant de la scène médiatique footballistique en France. Dans un grand entretien accordé à L’Equipe, l’ancien international français est rentré en détails sur une anecdote incroyable dans sa carrière. En effet, alors grand espoir du football français, le natif de Longjumeau a bien failli signer à Manchester United. Sir Alex Ferguson avait même pris le dossier en main personnellement :

«L’histoire est connue, mais j’ai failli signer à Manchester United quand j’avais 16-17 ans. J’avais visité Old Trafford et Alex Ferguson est allé à Longjumeau (Essonne) accompagné de son staff, pour rendre visite à mon père et essayer de le convaincre. C’est moi qui ai eu le dernier mot et, au final, je ne regrette pas d’avoir signé pro à Sochaux. Mais je peux quand même me poser la question de savoir ce qu’aurait été ma carrière si j’avais rejoint United à ce moment-là : évidemment, je n’aurais pas été titulaire en arrivant, mais j’aurais intégré le groupe pro et ensuite personne ne peut savoir ce qu’il se serait passé…»