Juventus : Paul Pogba a déjà 4 portes de sortie

Paul Pogba prépare son grand retour sur les terrains. Privé de football depuis septembre 2023, le Français, qui avait été suspendu 4 ans par l’agence antidopage italienne (NADO) à la suite d’un test positif à la substance dopante DHEA après le match face à l’Udinese en août, a vu sa sanction réduite à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport. Un soulagement pour la Pioche. «Enfin, le cauchemar est terminé. Suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport, je peux maintenant envisager le jour où je pourrai à nouveau poursuivre mes rêves. J’ai toujours affirmé que je n’avais jamais enfreint consciemment les règlements de l’AMA lorsque j’ai pris un complément nutritionnel qui m’avait été prescrit par un médecin, et qui n’affecte ni n’améliore la performance des athlètes masculins», avait-il expliqué sur ses réseaux sociaux.

Très rapidement, il a été question de son avenir puisque le milieu né en 93 pourra officiellement rejouer à partir de mars 2025. Mais le champion du monde 2018 ne retrouvera pas les pelouses sous le maillot de la Juventus. Lié à la Vieille Dame jusqu’au 30 juin 2026, l’ancien de Manchester United n’entre pas dans les plans de Thiago Motta et de sa direction. L’idée est donc de rompre son contrat et de se séparer de son imposant salaire. Et tout cela est plutôt en bonne voie. Selon nos informations, les discussions avancent en ce sens entre les deux parties et la résiliation de Pogba est quasiment effective. Il ne reste plus que quelques détails à régler. Cela permettra à Pogba, mais aussi aux clubs intéressés par ses services, de discuter sans problème. Cela pourrait donc être le cas de l’Olympique de Marseille, qui a été cité comme un point de chute potentiel par Patrice Evra il y a quelques semaines sur RMC Sport.

Pogba a des touches

Au micro de la radio française, Medhi Benatia lui a répondu hier. « J’écoute beaucoup Rothen s’enflamme, sauf quand il y a Patrice Evra qui raconte des bêtises. On en a déjà parlé, Paul sait ce que je pense de lui, pour moi c’est un top joueur. Malheureusement, il a eu cette suspension qui nous a fait beaucoup de mal en tant que passionné de football, c’est un joueur qu’on veut voir sur le terrain. Pour l’instant, c’est un joueur de la Juventus.» La porte est donc fermée pour le moment. Mais la donne pourrait changer une fois que Pogboom sera libre. Mais il faudra certainement jouer des coudes pour attirer le milieu de terrain dans ses filets durant les prochains mois. En effet, Skysports révèle que l’international tricolore aux 91 sélections (11 buts) a d’ores et déjà plusieurs candidats à ses trousses.

Ainsi, plusieurs écuries de Premier League suivent son cas. D’autres clubs en Europe, en Arabie saoudite ainsi qu’en Major League Soccer sont intéressés par le profil et l’expérience du natif de Lagny-sur-Marne. Agé de 31 ans, Pogba, qui rêve de retrouver les Bleus, se prépare et s’entraîne avant de revenir sur les terrains. Comme il l’a expliqué, il ne parlera pas publiquement d’autres clubs tant qu’il est toujours sous contrat avec la Juve. Ce qui ne sera a priori bientôt plus le cas. Ensuite, on devrait voir un nouveau Pogba comme il l’a expliqué récemment à RMC Sport. «Oui, c’est sûr que ce sera un nouveau Paul Pogba avec une mentalité différente, qui va beaucoup plus apprécier, que ce soit à l’entraînement, sur les terrains de foot, la récupération… Il faut apprécier parce que ça peut se finir dès demain. Et quand tu réalises ça, tu ne vois pas la vie de la même manière.» Patience donc avant de voir le nouveau Paul Pogba sous ses nouvelles couleurs.