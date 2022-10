Steven Zhang a fixé le prix de vente de l'Inter

Annoncé en vente depuis plusieurs mois, l'Inter Milan devrait bien changer de propriétaire dans les mois à venir. Steven Zhang, qui a racheté 70% des parts du club via l'entreprise chinoise Suning Holdings Group en juin 2016, voudrait une somme avoisinant les 1,2 milliard d'euros pour céder les Nerazzurri. Un prix de départ qui pourrait être jugé trop élevé, voire hors du marché actuel.

Néanmoins, un fonds américain serait en pole position pour racheter les champions d'Italie de 2021. Goldman Sach et Raine Group ont reçu un mandat en provenance de Milan, afin d'aider le Chinois de 30 ans à chercher des repreneurs à Wall Street. Une nouvelle confirmée par le Financial Times. Il est pour le moment trop tôt pour parler des négociations réelles, mais des rumeurs font état de deux fonds américains intéressés et un autre des Émirats arabes unis en lice. Les noms sont encore maintenus sous silence mais Zhang privilégierait des investisseurs étrangers.