Manchester City : Erling Haaland menace déjà de claquer la porte

Manchester City a des ennuis. Lundi, les Skyblues ont été accusés d’avoir commis plus de 100 infractions au règlement financier de la ligue anglaise. «Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu’elle a renvoyé aujourd’hui à une commission, en vertu de la règle W.3.4 de la Premier League, un certain nombre d’infractions présumées aux règles de la Premier League commises par le Manchester City Football Club », a-t-on pu lire notamment sur le communiqué de presse publié par la Premier League. Mis sous pression par d’autres écuries britanniques, les Citizens pourraient perdre gros.

Outre un retrait de points, les Mancuniens risquent une rétrogradation. Depuis la diffusion de ces informations, les rumeurs s’enchaînent concernant l’avenir de Pep Guardiola, qui avait menacé par le passé de s’en aller si Man City lui avait menti sur certaines pratiques, et celui de ses joueurs. En tête de liste, on retrouve Erling Haaland. Arrivé l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund, le Norvégien a rapidement été comme un poisson dans l’eau en Angleterre. En 28 apparitions toutes compétitions confondues, dont 26 en tant que titulaire, il a marqué 31 buts et délivré 3 assists.

Haaland n’exclut pas un départ

Malgré son talent fou et ses statistiques incroyables, il n’a pas échappé aux critiques de la presse anglaise après la défaite de son équipe face à Tottenham le week-end dernier. Attendu au tournant à chaque rencontre, Haaland commencerait à se poser des questions au sujet de son avenir. Ce mercredi, Defensa Central explique que le Norvégien garde toujours le Real Madrid dans un coin de sa tête. L’inverse est également valable. Les Merengues n’ont pas oublié le buteur de 22 ans.

La publication espagnole rappelle qu’il dispose d’une clause avantageuse de 200 millions d’euros pour quitter Manchester City à l’été 2024. Mais DC précise qu’il pourrait y avoir une surprise cet été. En effet, Haaland n’exclurait pas d’accélérer les choses et aurait demandé à ses agents et avocats de tâter le terrain afin de modifier cette clause pour quitter Man City à l’été 2023. Le média ibérique indique qu’il n’est pas très épanoui dans le jeu. Il estime aussi que ses qualités ne sont pas assez bien utilisées et que Madrid serait l’endroit idéal pour continuer sa carrière. D’autant que les Merengues ont besoin de préparer l’après-Benzema. Difficile d’imaginer Pep Guardiola et Man City s’en séparer, à moins de sanctions terribles contre le club.