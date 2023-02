La Premier League porte de graves accusations à l’encontre de Manchester City !

La suite après cette publicité

Après la Juventus, récemment épinglée par la justice italienne, un autre grand nom de la planète football risque de se voir infliger de grosses sanctions. Déjà mis à l’amende par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Manchester City savait que la Premier League avait elle aussi ouvert une enquête sur ses finances fin 2018-début 2019. Dans la foulée de l’UEFA, l’instance dirigeante du championnat anglais désirait elle aussi en savoir davantage sur les finances mancuniennes et surtout sur les volets « recrutement » et « centre de formation ».

Quatre ans plus tard, la Premier League vient de rendre ses conclusions via un communiqué publié sur son site officiel. Et ça s’annonce corsé pour les Skyblues. Manchester City a été accusé d’avoir commis plus de 100 infractions au règlement financier du championnat anglais. «Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu’elle a renvoyé aujourd’hui à une commission, en vertu de la règle W.3.4 de la Premier League, un certain nombre d’infractions présumées aux règles de la Premier League commises par le Manchester City Football Club (Club).

Plus de 100 infractions commises ?

Dans la suite du communiqué, la Premier League a énuméré toutes les règles concernées par ces infractions de la période 2009/2010-2017/2018, soit neuf saisons. Face à ce constat, la Premier League indique qu’une commission sera saisie pour décider du sort des doubles champions d’Angleterre en titre. «Les commissions sont indépendantes de la Premier League et des clubs membres. Les membres de la Commission seront nommés par le président indépendant de la commission judiciaire de la Premier League, conformément aux règles W.19, W.20 et W.26 de la Premier League. Les procédures devant la Commission seront, conformément à la règle W.82 de la Premier League, confidentielles et entendues à huis clos ».

Pour rappel, cette enquête avait été ouverte suite au scandale des Football Leaks. « Conformément à la règle W.82.2 de la Premier League, la sentence finale de la Commission sera publiée sur le site Internet de la Premier League. Cette confirmation est faite conformément à la règle W.82.1 de la Premier League. La Premier League ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu’à nouvel ordre», conclut le communiqué. Si toutes ces accusations sont prouvées par la commission saisie, les sanctions risquent de pleuvoir sur Manchester City. Reste à savoir lesquelles (amende, retrait de points, exclusion ?).